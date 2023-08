Ministros em Odemira

Os ministros não têm parado de se mostrar em Odemira. Fazem bem. Depois da incompreensível declaração do secretário de Estado André Caldas, que, a meio da semana, dizia não ser ainda o tempo de reparar os prejuízos dos incêndios, alguém percebeu no Governo que esta não é a atitude certa. O papel de um governante não é o de dizer às pessoas, a partir da climatização de uma sala em Lisboa, que os seus problemas não estão na prioridade do trabalho político. Superado esse escolho inicial, o Governo foi a correr para Odemira e Aljezur, concelhos sempre martirizados pelo fogo, a par de Monchique e Silves. Espera-se, porém, que as visitas não fiquem pelo palavreado habitual. Existem regras, é certo, mas se há coisa que um país infelizmente confrontado com a tragédia cíclica dos incêndios deve fazer, é ser cada vez mais capaz de mitigar a dor, o sofrimento e a perda. A avaliação dos danos tem de ser segura mas rápida. Tem de ser eficaz e justa. Toda aquela vasta zona do litoral e interior vicentinos, com graves limitações de trabalho, de fixação de jovens, de saúde e socorro, de educação e transportes, de estradas decentes, muito abandonada pelo poder político, sem uma estratégia clara de desenvolvimento, merece muito melhor sorte.

