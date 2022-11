A investigação à queda letal de um míssil em território da NATO (Polónia) é essencial para o rumo da guerra. Pode ser um míssil descontrolado, o resultado das defesas antiaéreas ucranianas, um ataque russo, uma operação de falsa bandeira. Seja o que for, uma coisa é certa: o mundo tremeu. Regressámos à Guerra Fria, um mero episódio pode desatar a insanidade.Com a diferença de que, hoje, é travada uma ‘guerra quente’, em que a ameaça nuclear sobrevoa todas as geografias. O espectro apocalíptico dança aos nossos olhos quando, noutra frente, a inflação suga as economias de famílias e países e as opiniões públicas europeias dão sinais de um grande cansaço. A ofensiva vitoriosa da Ucrânia no Sul, a pressão americana para começar a falar de paz, o diálogo entre Biden e Xi Jinping, criaram um quadro mais favorável a relançar um cenário de cessar-fogo.