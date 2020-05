Mistério britânico

O Reino Unido é o território europeu mais castigado pelo novo coronavírus. Mais de 36 mil pessoas já morreram. No entanto, na perceção pública, parece que não há nenhum drama em terras britânicas. Nem a imprensa inglesa, e principalmente as suas poderosas estações televisivas, dão muito destaque aos mortos e às dificuldades do prestigiado Serviço Nacional de Saúde em lidar com o surto.

Mas, curiosamente, a imprensa britânica fez reportagens excelentes sobre o caos italiano, os hospitais entupidos, as filas de mortos à espera de um serviço funerário. Mas o número de vítimas britânicas já ultrapassou os registos de Itália e do outro lado do canal da Mancha nem os obituários contam o real drama. Mas se for fora de portas, as extraordinárias reportagens continuam a mostrar-nos o caos no México, ou a tragédia sanitária e humanitária no Iémen.





Vivemos num tempo em que algo que não é narrado, é como se não existisse. Enquanto os italianos perante a tragédia repetiam o mantra "andrá tutto bene" (vai ficar tudo bem), os britânicos preferem ver as desgraças fora de portas, ignorando o sofrimento doméstico.