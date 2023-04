A profissão conhecida hoje como ‘agente desportivo’ tem sofrido constantes modificações dos finais dos anos 80 até hoje. Já foram ‘empresários de jogadores’, ‘intermediários’, apenas ‘agentes de futebol’, hoje ‘agentes desportivos’. Qualificativos que são uma espécie de eufemismo variável para designar a mesma realidade, ou seja, as pessoas que passaram da representação do jogador, enquanto elemento central do seu negócio, para agirem também por conta dos clubes e treinadores.Os agentes desportivos tornaram-se num elemento cada vez mais central na estrutura de circulação do dinheiro em torno das transferências, direitos de imagem e toda a vasta panóplia de negócios associados ao ato contratual primordial, a compra e venda de jogadores e treinadores. Os números, seja na perspetiva do volume de comissões que cobram, seja no confronto entre estas e o que, por exemplo, os clubes com direitos na formação recebem por cada transferência, dão a dimensão da magnitude e da importância destes profissionais.