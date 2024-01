Os bancos terminaram o ano de 2023 de forma tranquila e quando chegar a altura de prestar contas devem apresentar resultados muito positivos, a um nível histórico, porque o vento corre de feição. A política de subida de juros favoreceu os lucros, porque os bancos foram mais rápidos a aumentar os juros dos créditos do que a remuneração dos depósitos.





Mas no início de 2023, apesar das contas extraordinárias, os bancos tinham algo com que se preocupar: as taxas atrativas dos Certificados de Aforro levavam a grandes transferências para os títulos de aforro. O Governo fez um grande favor à banca quando fechou a série E dos certificados. Baixou os juros da nova série e acabou a hemorragia dos depósitos.