Os números têm uma dimensão estratosférica e isso não é bom. Sejam quais forem os malabarismos estatísticos para dizerem que há menos mortos e menos acidentes, a realidade é que se continua a morrer muito na estrada.Os números são esmagadores sob qualquer ângulo, como nos diz o último relatório da sinistralidade rodoviária. São esmagadores na definição das causas de morte nas estradas, em que o álcool, o excesso de velocidade e as distrações com telemóveis continuam a predominar. Perante um cenário de manifesta emergência, uma política de controlo da velocidade deveria ser norteada por valores básicos de prevenção.Pesem embora algumas justificações, a única coisa que se vê nos números das coimas dos novos radares é a caça à multa, pura e dura. E isso, um dia destes, dá um motim no asfalto.