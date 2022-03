Motivo de orgulho

Vão chegando de carro, de avião, de autocarro. São já mais de seis mil. Fogem da guerra. Vêm, sobretudo, mulheres e crianças. Os homens ficaram para trás. Foram chamados para pegar nas armas e combater o inimigo invasor. A viagem é longa, cansativa, mas tudo é preferível às bombas e mísseis que destroem a Ucrânia.Num espírito de solidariedade notável, os municípios portugueses têm vindo a desenvolver estratégias de acolhimento bem concebidas e, sobretudo, realistas. Mais do que o número que cada autarquia pode receber de refugiados, importa que estas vítimas da guerra sejam tratadas com todo o conforto e carinho possíveis. É isso que as câmaras estão a fazer, muitas delas indo às fronteiras da Polónia, Hungria e Roménia resgatar quem fugiu da morte.Também o tecido empresarial se uniu a este esforço nacional de cuidar dos refugiados, disponibilizando milhares de empregos a quem pretende iniciar uma nova vida, enquanto a bandeira da paz não cobre o território ucraniano.Numa questão de grande sensibilidade e de emergência à escala europeia, os portugueses têm sido um exemplo para o Mundo.