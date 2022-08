A s polémicas atribuições de algumas verbas pelo Banco de Fomento, uma execução lenta e uma inflação galopante, aconselham a que não depositemos esperanças excessivas na ‘bazuca’ europeia. Desde logo, como instrumento de mudança radical de uma economia que, apesar do dinamismo de alguns setores, não cresce o suficiente para que Portugal saia da espiral de endividamento.A incerteza que está a minar a economia europeia, o prolongamento da guerra e o rigoroso inverno energético que aí vem, a par dos ataques à coesão europeia que podem significar alguns processos eleitorais, em particular em Itália, aconselham muita prudência a todos nós, das famílias ao Governo.Para evitar, ao menos, que este bolo seja meramente autopsiado daqui a uns anos e garantir que alguma coisa se salva em nome do interesse público. E para evitar, também, que seja necessária uma intervenção dos tribunais já fora do tempo, apenas e só destinada ao fracasso.