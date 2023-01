Em circunstâncias normais, a ministra da Agricultura devia seguir o exemplo da sua ex-secretária de Estado Carla Alves e apresentar a demissão; o ministro das Finanças, Fernando Medina, devia explicar melhor a contratação de Alexandra Reis, um caso que continua com muitas pontas soltas; e o primeiro-ministro, António Costa, não devia cometer a imprudência de entregar a pasta das Infraestruturas a João Galamba, enquanto decorre o inquérito aos negócios do lítio e hidrogénio. E explicar-nos como é possível que em menos de um ano tenham caído tantos membros do seu Governo.









Em circunstâncias normais, o Presidente Marcelo não devia ser tão afirmativo quando diz que não vai dissolver o Parlamento. A tempestade não acabou.

Em circunstâncias normais, o PSD já tinha assumido a liderança da oposição, com o poder na mira, e não deixá-la nas mãos de Ventura, que aproveita a ausência dos sociais-democratas para capitalizar.





Não sendo as circunstâncias normais, faça o Governo o que fizer, caiam os ajudantes que caírem, não tem de se preocupar, não há alternativa, não será apeado. Razão tinha António Costa: “Habituem-se!”