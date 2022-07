Portugal tem um problema muito sério em mãos: a seca extrema. Bem mais preocupante que o drama dos fogos, que também precisam de água para serem extintos. Os alertas são constantes, mas a imagem do Tejo sem caudal, em Santarém, permitindo saltar de uma margem para a outra sem molhar os pés, vale por todos.



Sem perspetivas de chuva nos tempos mais próximos, era importante que o Governo explicasse o que está a fazer para acudir ao imediato e qual o plano para o médio e longo prazo, já que a ciência aponta um futuro cada vez mais seco. As medidas até agora anunciadas não dão para encher meia garrafa. E da parte da oposição o deserto de propostas é o mesmo. Dada a incapacidade de uns e o deixar andar de outros, talvez fosse boa ideia recuperar o modelo das reuniões do Infarmed no tempo da Covid, para ouvir quem sabe do assunto e como resolvê-lo. Com menos especialistas e mais pragmáticos, que não se limitem a ler gráficos e legendas de imagens, é possível encontrar o caminho para mitigar a tragédia que se anuncia. Entregar o destino nas mãos de S. Pedro, como parece ser a política do Governo e da oposição, não é boa ideia.

