Negociação obrigatória

A sondagem publicada hoje mostra que está ainda quase tudo em aberto para as eleições Legislativas. O Governo de António Costa revela algum desgaste. O PS lidera as intenções de voto, mas já teve maior vantagem em meses anteriores. Mas um cenário parece certo: quer PS, quer PSD, parecem muito longe de uma maioria absoluta, o que significa que o próximo Executivo vai depender de negociações pós-eleitorais.Na polarização esquerda-direita, a esquerda ainda está na frente, mas a subida do Chega, que nesta sondagem já se posiciona como a terceira força nas urnas, pode alterar o desenho.A CDU está a perder terreno e o voto no antigo feudo do Partido Comunista está a ser conquistado pelo partido de Ventura.À direita, o PSD não descola, e o CDS, em guerra fratricida, arrisca perder a representação parlamentar. A Iniciativa Liberal aspira ocupar o espaço da formação fundada por Freitas do Amaral e Amaro da Costa.Qualquer que seja o resultado, o País precisa de um governo estável. Com Rio no PSD, a hipótese de uma coligação PS-PSD não está fora de causa, mas essa coligação corre o risco de alimentar os extremos políticos.