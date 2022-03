Negociar a paz

Aheroica resistência do povo ucraniano já ganhou esta guerra. Provavelmente Putin pensou que bastava os tanques russos atravessarem a fronteira para que nas cidades e aldeias de maioria russófona a população recebesse com aplausos os irmãos do outro lado. E isso seria um primeiro passo para um golpe militar contra o poder eleito democraticamente, de forma a Moscovo instalar em Kiev um regime fantoche, tão obediente como o ditador bielorrusso.Mas isso não aconteceu, nem nos territórios do Donbass que estavam fora do controlo das milícias pró-russas. A Ucrânia tem uma história conturbada e só é independente há 30 anos, mas provou ao Mundo que é uma Nação que recusa a tutela russa.A única saída para esta invasão brutal é uma paz negociada. É impossível derrotar a Rússia militarmente, mas os russos também já sabem que hoje a Ucrânia é uma Nação mais sólida do que antes da invasão.Moscovo tem uma lista de exigências. Algumas são abusivas, mas se o fim da guerra depender do reconhecimento da anexação da Crimeia e de um estatuto de neutralidade da Ucrânia, vale a pena negociar.