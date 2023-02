Nem desculpa nem perdão

A posição da Igreja face ao relatório demolidor apresentado pela comissão independente para o estudo dos abusos sexuais de menores na instituição não nos deixa tranquilos. A dimensão dos números e a leitura dos testemunhos de quem viveu horrores às mãos de sacerdotes, que reproduzimos nestas páginas, exigia outro tipo de resposta. Não se pode passar o tempo a pedir perdão pelo imperdoável.Que medidas estão a ser tomadas para evitar novos casos? Que compensação está a ser estudada para as vítimas? Vão ser indemnizadas? Em quanto? E quem são os bispos que encobriram os abusadores? Vão continuar por aí? Diz o presidente da Conferência Episcopal, D. José Ornelas, que o relatório produzido pela comissão será objeto de análise a 3 de março. Mas há alguma coisa para analisar? O trabalho notável desenvolvido pela equipa coordenada por Pedro Strecht é clarinho como a água. Basta ler os testemunhos dramáticos de quem foi abusado para conhecer a dimensão da tragédia."Apalpava-nos as maminhas", "tocava-me em todo o lado", "sentou-me no colo, abraçou-me, beijou-me, acariciou-me", "violou-me pela segunda vez", "encostou o seu pénis ao meu corpo". Esta foi a realidade vivida por milhares de crianças às mãos de padres ou em instituições da Igreja Católica portuguesa. O que é que há para analisar? Qual é a dúvida?