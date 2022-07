O s fogos já não são aqueles acontecimentos que no verão colocavam as distantes aldeias e vilas do interior desertificado de gente e cada vez mais ostracizado pelos poderes públicos nas câmaras das televisões. Como vimos nos últimos dias até as grandes cidades estão sob ameaça das chamas. O fogo em Caneças que ameaçou casas foi muito perto de Lisboa.









