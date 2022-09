Um dos factos mais relevantes desta rentrée política tem sido demasiado abafado pelo ambiente mediático, pela indiferença geral e, porventura, pela famosa cerca sanitária decretada por alguns, pensando (erradamente) que é a melhor estratégia de lidar com o Chega. O ambiente de purga, revolta interna, reviravoltas táticas, deserções, a evidente dificuldade de André Ventura em manter o culto pela personalidade, têm sido abafados mediaticamente pela demissão de Marta Temido, pela guerra, pela inflação, pelo desnorte do Governo, caricaturalmente, pelas vitórias do Benfica.









Sublinhando o respeito devido aos quase 400 mil eleitores que votaram no Chega, que devem ser escutados e não vilipendiados, a sucessão de gritos, declarações, ameaças, dão-lhe um patético ambiente de reality show.

Mostram que o Chega não tem grande coisa a dizer ao povo, a não ser conversa de café, que não é capaz de gerir poder sem ser na base da arruaça.





Mostram, também, que a cruzada de Santos Silva contra o ‘fascismo’ instalado no Parlamento é uma pobre anedota, de uma figura que se vê já no Palácio de Belém, mas que se arrisca a ser o maior balão de oxigénio para a vitimização de que Ventura tanto necessita para respirar.