A inda não foi desta que a Igreja se inquietou com os abusos sexuais cometidos no seio da instituição. Ao cabo de quatro dias de reunião no santuário mariano de Fátima, a Conferência Episcopal manteve a lengalenga do costume. Sobre as primeiras conclusões da Comissão que estuda os abusos sexuais contra as crianças na Igreja Católica, apenas a garantia de que nenhum bispo está a esconder o que quer que seja ou a proteger quem quer que seja, ao contrário das fortes suspeitas levantadas pela comissão liderada por Pedro Strecht. Quanto aos casos validados pela comissão, “aguardemos com tranquilidade” é a resposta do presidente da conferência, D. José Ornelas.









Não estranha que um juiz de instrução de Viseu se tenha recusado a ouvir três bispos e três padres num processo que envolve um sacerdote, acusado de dois crimes sexuais contra menores. E quando a Justiça dispensa a audição de destacados elementos da Igreja num caso que envolve um padre, algo de muito mal vai no reino de Deus. Com esta postura, dificilmente a Igreja conseguirá virar a página dos abusos sexuais, uma das mais negras dos dois mil anos de história da instituição.