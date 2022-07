O ataque russo contra Vinnytsia não é só mais um atropelo às elementares leis da guerra. O massacre de civis pode significar que a cruzada de Putin entrou em nova fase. Com o Donbass controlado, os russos atacam cidades, como Vinnytsia, que parecem estar fora das suas ambições militares. Espalhar o pânico – e enfraquecer internamente Zelensky –será o objetivo.Só que com 15 mil mortos em menos de cinco meses de guerra e uma quantidade gigante de material bélico destruído, Putin sabe que só levará vantagem se arrastar o conflito até ao inverno. Não será difícil. As sanções contra Moscovo provocarão divergências crescentes a ocidente, com combustíveis a encarecer e comida a faltar. A Kiev resta-lhe aproveitar o verão e o outono para uma contraofensiva e reconquista de território. Também não será complicado.