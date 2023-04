O ataque a uma creche no razoavelmente pacato estado de Santa Catarina, no Sul do Brasil, que causou a morte a quatro crianças, veio chamar a atenção para o disparo de uma estatística preocupante. Só entre 2022 e o que levamos de 2023 foram registados no país mais atentados do género do ocorrido esta semana em Blumenau do que nos últimos 20 anos. A crueza dos números consta de um estudo da Universidade de São Paulo, citado pela secção brasileira da BBC e, além dos casos a crescer desenfreadamente, a investigação assinala ainda a forma desmedida como a radicalização online e a cultura de violência estão a aumentar. Dizem os investigadores que os agressores são tendencialmente jovens abaixo dos 25 anos, que destilam o ódio e a misoginia em plataformas abertas na Internet.O aumento deste tipo de delinquência de e contra jovens será também, segundo os universitários, fruto da “banalização da violência” ocorrida no Brasil nos últimos cinco anos, onde até as “entidades oficiais” apelam ao uso de armas e promovem um discurso racista e homofóbico. Esta circunstância, diz a investigadora Michele Prado no mesmo artigo, “faz com que as pessoas que cultivavam esses valores no ambiente privado passem a ganhar corpo público”. Por cá, onde o fenómeno existe apesar de incipiente, talvez devêssemos estar atentos a sinais idênticos para o travar enquanto ainda é tempo.