Nove anos após o colapso do império do Banco Espírito Santo, os principais responsáveis do grupo, com Ricardo Salgado à cabeça, vão a julgamento.









Com uma demora tão grande já não é bem um caso de justiça, mas de arqueologia forense de crimes de colarinho branco.

Não foi um descalabro qualquer, foi o maior império privado português que ruiu naquele verão de 2014. Houve muitos lesados, alguns dos quais nunca mais viram as poupanças perdidas. E mesmo os que recuperaram parte do investimento roubado nos títulos da Rioforte sofreram demasiadas angústias.





É importante que este processo seja acelerado na Justiça, para que o caso não fique arquivado com a morte biológica dos arguidos.





Em causa está um grupo que teve um grande poder financeiro e político neste País e uma família que até no negócio da compra de submarinos pela Marinha portuguesa sacou milhões de comissões, sem que na altura a Justiça se incomodasse muito.





Ricardo Salgado foi mesmo, até 2014, o verdadeiro ‘dono disto tudo’ e só deixou de ser porque o Governo de Pedro Passos Coelho teve a coragem de não resgatar a dinastia de banqueiros que tinha um império de pés de barro, gerido como uma mercearia.