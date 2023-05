António Costa elevou ontem o nível de confronto institucional com o Presidente da República para um novo patamar. Um novo nível de desafio político. Marcelo pedia a cabeça do ministro João Galamba depois de conhecidos os caricatos episódios do incidente no gabinete do ministério, em que 5 funcionárias se refugiram na casa de banho, com medo de um adjunto despedido que partiu um vidro com uma bicicleta, até às suspeitas de omissão de dados ao Parlamento. Mas mais grave foi o uso do SIS para recuperar o computador. Os serviços secretos são fundamentais em democracia, mas não podem ser transformados em repartições de intendência de um ministro.









O ministro pediu a demissão, mas Costa não aceitou e prefere enfrentar o Presidente da República, que só tem a bomba atómica política como arma.

Marcelo pode dissolver o Parlamento e convocar eleições antecipadas. Mas sabe que se António Costa fosse empurrado voltaria a candidatar-se. E apesar das sondagens apontarem para um desgaste do PS e uma recuperação da direita, Costa já demonstrou que em eleições enquanto governante pode surpreender e o aumento das reformas, com entrada em vigor em julho, é uma arma poderosa para qualquer eventualidade de eleições. Mas uma coisa é certa, o casamento político entre Marcelo e Costa já acabou definitivamente.