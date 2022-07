Novo tempo de Moedas

Lisboa vive uma errância tão difícil de entender quanto o silêncio de Carlos Moedas sobre a dita. Há falhas na recolha de lixo, retiram-se partes de ciclovias com a mesma indolência dos que as instalaram e deixa-se transformar em matagal o enorme jardim da Praça de Espanha, após obra de 15 milhões de euros.Mais difícil ainda será perceber a derrota sofrida, esta semana, pelo presidente da câmara lisboeta que viu a proposta relativa a aditamentos de obras para a Sociedade de Reabilitação Urbana, tutelada pela vereadora da Habitação, Filipa Roseta, chumbada após abstenção do ‘seu’ PSD.Não é a primeira vez que o líder ‘laranja’ na Assembleia Municipal - e também do PSD/Lisboa -, Luís Newton, dá sinais de desalinhamento. Se Newton - apoiante de Luís Montenegro e opositor de Roseta em eleições internas - voltar a tirar o tapete à coligação de Moedas, o autarca acumulará mais um problema. Não se sabe quantos aguentará.A política da cidade precisa de uma visão menos ingénua. E de um presidente que, além de convidar em direto Richard Quest para morar em Lisboa ou fazer vídeos para o TikTok a ler o ‘Financial Times’, cuide dos problemas que afetam Lisboa.