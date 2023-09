Num país que vive ao sabor dos ventos da conjuntura, as nuvens que se notam no horizonte apontam sinais preocupantes. O perigo da estagflação é mesmo real, ou seja, um cenário à moda das crises da década de 1970 e princípios de 1980 em que se assiste à combinação catastrófica de baixo ou nulo crescimento económico com inflação elevada. O BCE já subiu 10 vezes seguidas as suas taxas de juro em pouco mais de um ano para domar a subida de preços, contribuindo desta forma para arrefecer a economia e complicar ainda mais a vida das famílias endividadas. E Portugal é dos países europeus onde a subida de juros tem um impacto mais dramático nos orçamentos familiares, porque os salários são muito inferiores à média da Zona Euro. Os responsáveis do BCE acreditam que os juros altos vão domesticar a inflação para o patamar dos 2% em 2025. Mas eis que surge nova ameaça com a pressão do preço do petróleo .









Petróleo caro aquece a inflação e arrefece a economia. As contas de Medina têm de ser revistas e para 2024 é provável que o crude fique muito acima do que era previsto há apenas alguns meses.

O Governo até pode continuar a sobreviver a novas moções de censura, mas as condições económicas vão tornar ainda mais notórios os erros e omissões deste executivo.