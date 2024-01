Novos tons cor-de-rosa

Pedro Nuno Santos esperou ter o antecessor António Costa sentado na primeira fila do congresso socialista na FIL para disparar a metralhadora de promessas eleitorais com que decidiu encerrar o ciclo político do anterior líder e abrir outro, aparentemente mais ambicioso e notoriamente mais ideológico. Fê-lo num discurso dos mais genuínos desde que é líder, com vigor, sem gravata, à frente de uma bancada de jovens num palco onde até correu de improviso rigorosamente encenado.Ao prometer fixar o salário mínimo em mil euros até ao final da próxima legislatura, criar a eternamente adiada carreira de medicina dentária no serviço público de saúde, reformar o financiamento da Segurança Social, atualizar as rendas em função da evolução salarial e da inflação ou aumentar salários de entrada na carreira docente, Pedro Nuno deixou claro que o seu tempo político pode até nem ser de rutura total, mas será certamente diferente daquele que Costa capitaneou durante oito anos.Por último, mas não menos importante, resta saber se o eleitorado, sobretudo o cansado dos casos que marcaram as governações socialistas, vai fazer como Pedro Nuno Santos e fingir que o atual líder do PS nada teve a ver com o Governo anterior, nem com as políticas que, agora, o antigo ministro quer recauchutar.