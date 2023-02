Não deixa de ser espantoso o labirinto que Sócrates representa para a justiça portuguesa. Pronunciado por menos crimes do que fora acusado, mesmo assim, acusado de corrupção e, portanto, de ‘mercadejar com o cargo’ de primeiro-ministro, está muitíssimo longe de vir a ser julgado.Reformas imperiosas do Código de Processo Penal, feitas em cima de outros casos (quem não se lembra dos recursos de Isaltino…), não impedem Sócrates de transformar o garantismo no mais sólido e inabalável direito fundamental de um arguido a… paralisar a justiça. Já não se percebe nada do sistema de recursos, incidentes e suspeições em vigor.O melhor será pedirem-lhe o segredo do algoritmo dele. Porque esse, comprovadamente, funciona. O da justiça, jamais saberemos.