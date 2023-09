O Conselho de Estado de hoje parece que vai ser uma excitação. Pelas fontes sagradas de Belém, por outras, daqui e dali, Marcelo irá desancar no Governo, continuará o seu jogo ‘dissolve-não dissolve’. Pela retórica dos ‘regressos’ de férias, Luís Montenegro luta por manter à tona a sua proposta de descida dos impostos e António Costa mantém o registo seráfico de mandar falar umas marionetas irrelevantes. Pelo meio, quem colocou a risível questão das presidenciais na agenda veio dar uma ajuda preciosa ao Governo. Com tanta excitação no ambiente político, os conselheiros de Estado arriscam-se a não discutir a única coisa verdadeiramente importante que aconteceu na saída da época tonta, o artigo de análise da situação económica e social do Banco de Portugal, assinado por Mário Centeno. Aqui sim, está o que importa aos portugueses que lutam para pagar as contas, desde o emprego à descida das taxas de juro. Que se preocupam com o futuro dos filhos. E, já agora, também está Mário Centeno a entrar no terreno político, a contar com um futuro próximo. Sem precisar de entrar no leilão especulativo e fora de tempo das presidenciais de 2026. Mas, obviamente, a pensar nelas.