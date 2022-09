Os ministros que hoje se sentam à mesa para discutir e aprovar o pacote de medidas anticrise devem ter presente o alerta de Marcelo no fim de semana que passou: é urgente uma intervenção de choque para ajudar as famílias e as empresas a ultrapassarem a crise resultante da subida de inflação, mas é preciso estar preparado para corrigir de imediato a trajetória se as condições se alterarem, nomeadamente se os preços começarem a descer, de forma consistente.









Dito de outra maneira, as medidas que o Governo aprovar no Conselho de Ministros de hoje não são para se eternizar, comprometendo as contas públicas e descontrolar do défice. É preciso um plano A, B e C para atuar consoante as alterações do cenário económico.

Trata-se, no fundo, de evitar os erros cometidos no combate à pandemia, em que se esqueceram todas as outras doenças, com os efeitos que se conhecem – consultas e cirurgias adiadas, exames por realizar, prevenção nem vê-la, conduzindo a um aumento anormal da mortalidade ao longo de todo este ano.





A situação é grave, mas será dramática se olharmos apenas para a árvore e esquecermos a floresta.