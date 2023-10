No regresso dos debates quinzenais, António Costa aproveitou cada minuto. Aproveitou para fazer propaganda ao seu Orçamento, ao Governo, a si próprio. Mostrou um talento indispensável, ao neutralizar pela ironia e pelo sarcasmo o impacto de uma intervenção torrencial de André Ventura. Costa desmontou de forma quase letal a simplificação grotesca da política, que veio sob a forma de uma adjetivação típica em Ventura, ontem mais inusitada: a “vigarice” ou a “burla” do Orçamento, também o “gamar”, alegada especialização de Costa. O primeiro-ministro respondeu simples e direto: só fala assim quem não tem bons argumentos. Foi a ideia que ficou. Depois, Mariana Mortágua conseguiu desequilibrar o mantra governamental, centrado nos aumentos dos funcionários públicos, das pensões, do rendimento médio. A líder do BE conseguiu que Costa admitisse não ser capaz de ter prontas 24 mil casas de renda acessível para entregar nos 50 anos do 25 de Abril. Empurrou-o mesmo para uma nova promessa. Só em 2026 conseguirá ter, não 24, mas 32 mil fogos prontos. Costa não está ‘cansado’, como dizem alguns, ainda que na TAP e nas críticas certeiras do PSD tenha tropeçado. Miranda Sarmento esteve bem e obrigou-o a justificar-se. Mas Costa levantou-se e dominou o resto do debate. Ainda está aí para muitas curvas.