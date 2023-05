O partido de André Ventura promoveu um ajuntamento no Largo do Rato, a que deu a ideia de ‘cerco’ à sede do PS. O Chega é livre de fazer o que quiser mas a ideia de ‘cerco’, ainda que metafórica e procurando encontrar algum conteúdo político, é perigosa para o próprio Ventura. Para lá de representar, no essencial, algo que tem a vacuidade própria (e a toxicidade) da mera propaganda, do populismo mais primário, não deixa de ter o seu efeito de ‘boomerang’.Sobre o Chega, olhando para o currículo de alguns dos seus dirigentes, sempre se poderá dizer que não primam por várias qualidades, as mesmas que Ventura e o seu partido não encontram no PS. Não primam pela transparência em matéria de finanças, uns, e outros não têm um registo democrático imaculado. Trazem um rasto de histórias mal contadas até se apresentarem ao País através do Chega. Também não são um exemplo de integridade e probidade, de amor pela verdade. Já para não falar em educação e decência.