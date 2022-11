Ainda sem estarem apurados todos os resultados das eleições intercalares da passada terça-feira nos Estados Unidos, já há um vencedor e um derrotado, que diretamente nem eram candidatos a nenhum dos lugares em causa. O grande derrotado é Donald Trump que esperava uma onda arrasadora do Partido Republicano.









E o improvável vencedor é o atual inquilino da Casa Branca, Joe Biden. Os democratas não seguraram a maioria na câmara dos representantes, mas estão a um pequeno passo de controlar o Senado.

Estas eleições a meio do mandato costumam ser terríveis para o partido do Presidente. Se os Republicanos conseguissem maioria no Senado, a Administração Biden ficaria bloqueada e isso parece que não vai acontecer.





No lado económico, Biden tinha contra si a inflação galopante, mas registava a seu favor um nível de desemprego historicamente baixo. Contudo, nestas eleições, a carteira não teve o maior peso na decisão, contaram os valores. O aborto e a defesa de princípios democráticos levaram mais jovens e mulheres a votar. E esse eleitorado foi determinante no chumbo a Trump.