O crime que nunca existiu

No plano teórico não há qualquer dúvida: a corrupção atenta contra o Estado de direito, corrói as instituições, quebra o contrato social, lesa a economia, afasta o mérito, privilegia as clientelas. Não há nada mais consensual na universidade e nos discursos do poder. Outro galo canta quando se trata de saltar da teoria para a prática. Quando se trata de materializar a teoria em vontade, em ir para o terreno, como aconteceu com a operação que levou a PJ e o Ministério Público à Madeira. Isso já é muito complicado. Polícias e MP não podem mostrar músculo. Não podem mobilizar demasiados meios sob pena de estarem a fazer espetáculo, a atacar a presunção de inocência e mais um cliché ou outro que os profetas da República ensinaram aos megafones que espalharam pelas televisões. O jornalismo também não se pode mexer por sua conta. Tem de fechar os olhos, tapar os ouvidos e não falar. Funciona a presunção de culpa contra polícias, magistrados e jornalistas, como se fossem uma tríade de malfeitores que carrega o Chega às costas. O primarismo da conversa arrepia. Mas é o que alguma indigência jornalística e ‘comentadeira’ anda a fazer pela televisão que choraminga a ausência no terreno. Afinal, o que está mal é a Justiça e a concorrência. A corrupção, essa, nem se sabe bem se alguma vez existiu.

