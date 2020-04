O desafio do regresso

Por causa das tragédias de Itália e de Espanha reina um certo ar de triunfo em Portugal.Mas estamos quase a chegar ao patamar dos mil mortos provocados pelo novo coronavírus, uma cifra aterradora que nos deixa longe de ser os campeões europeus no combate à pandemia que começou a matar na China no final de 2019.A hibernação da economia e da sociedade permitiu suavizar o avanço desta ameaça sanitária.A evolução em forma de curva achatada deu tempo ao Serviço Nacional de Saúde, que começou o combate à Covid-19 com os seus valorosos profissionais sem a proteção suficiente.Com quase mês e meio em confinamento nota-se uma natural fadiga nas pessoas, com a liberdade de circulação condicionada. Mais grave ainda é o desastre económico em quase todos os setores e negócios.Milhões de portugueses já perderam rendimentos e centenas de milhares estão em situação dramática.Agora prepara-se o regresso a uma normalidade possível. O poder político vai ouvir os cientistas para decidir as condições do regresso gradual a essa normalidade desejada.É aconselhável que as decisões estejam escudadas por recomendações científicas, mas em democracia quem decide é quem tem de responder perante os eleitores.Controlar a crise sanitária e reiniciar a vida da economia real é o desafio que o poder político tem de resolver urgentemente.