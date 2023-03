A desobediência dos 13 militares tem várias dimensões. A mais importante é dada pela lei e pela própria Constituição, que sustenta o papel das Forças Armadas na defesa da segurança nacional.A Constituição, no entanto, também prevê no artigo 271.º, n.º 3, as situações em que um militar pode recusar uma ordem. Sempre que esta se traduz na prática de um crime, cessa o dever de obediência. A questão não se fica por aqui nem é de aplicação automática. Também contam as circunstâncias próprias de cada caso. Aqui, vai discutir-se se há alguma causa de exclusão da ilicitude dos 13 militares e será um processo de sensibilidade política.