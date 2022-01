Hoje os portugueses vão escolher a solução política que liderará o País nos próximos tempos. Com as previsões a apontarem para uma luta renhida sobre o vencedor e os partidos que podem servir de charneira para opções governativas , cada escolha dos eleitores pode ser decisiva e provavelmente haverá deputados que entram ou ficam fora do Parlamento por um punhado de votos.









Apesar dos milhões da bazuca e de algum crescimento gerado pela natural retoma da economia após os confinamentos, os próximos anos serão desafiantes. Amanhã os automobilistas terão pela frente um novo aumento dos combustíveis, o quinto consecutivo em menos de cinco semanas. Este é o exemplo mais claro da inflação que agrava o custo de vida e tirará rendimento às famílias. Esta onda gerará aumento de juros, o que vai pressionar a despesa do Estado e os orçamentos das famílias que se endividaram na maré do dinheiro barato.

É um País cada vez mais envelhecido e endividado que vai hoje a votos. Não é uma nau fácil de levar a bom porto, mas precisa de um rumo claro e bons marinheiros para superar as tormentas.