Mais de metade dos portugueses já nasceu depois da madrugada em que as tropas comandadas por Salgueiro Maia ocuparam o Terreiro do Paço. Essa madrugada que no poema de Sophia se transformou no “dia inicial inteiro e limpo” é uma marca fundamental na nossa história, é o triunfo da liberdade.









Somos todos tributários do 25 de Abril. O regime democrático que se seguiu e se consolidou em 25 de novembro de 1975 e com a Constituição de 1976, aprovada pela Assembleia Constituinte eleita em 25 de abril de 1975, é o regime livre mais longo da história de Portugal.

No entanto, dos três D da revolução de há 49 anos - democratizar, descolonizar e desenvolver - dois ainda não estão totalmente garantidos. É fundamental proteger e aprofundar a democracia. A liberdade e o escrutínio de todos os poderes são elementos fundamentais, assim como o bom funcionamento das instituições. E no desenvolvimento, apesar de as imagens de extrema pobreza já não serem tão comuns como há meio século, ainda há um longo caminho a percorrer, num país onde os desequilíbrios entre as áreas metropolitanas do Litoral e o Interior se acentuam. E a nível internacional, o País é ultrapassado pelos antigos satélites soviéticos do lado de lá da ‘cortina de ferro’.