O direito de graça

O Governo promulgou a um sábado a lei 9/2020 que corporiza um vasto exercício do direito de graça e vai retirar das cadeias cerca de 2 mil reclusos. Ao contrário do que o Governo e o Presidente da República pretendem, e para que a democracia não esteja realmente suspensa, não é uma lei isenta de polémica.Compreendendo (e subscrevendo) as razões humanitárias que sempre estão subjacentes ao direito de graça, não estão isentos de razão os que criticam a extensão e a oportunidade de publicação desta lei. Aí convergem essencialmente professores de direito e advogados. Numa tentativa demagógica de eliminar as vozes críticas, o PS desatou a veia censória e foi ao ponto de fazer queixa deste jornal na ERC, ignorando que, não necessariamente no indulto, mas no perdão e na concessão de precárias de natureza administrativa, ou seja, sem intervenção do tribunal de execução de penas, em abstracto sempre será possível que as razões humanitárias possam ser aplicadas também a reclusos, que tendo protagonizado crimes incluídos no catálogo dos que não contemplam perdão, não estarão fora delas.A doença e a idade não escolhem crimes. Se um homicida de 80 anos for um doente terminal vão deixá-lo morrer penosamente na cadeia!? E nada disto se pode discutir numa sociedade livre e aberta? Ou o direito de interpretação das leis é exclusivo da vocação perversa de alguns senhores deputados e dirigentes políticos, que são sempre exímios em ver as vantagens de casta e nunca as consequências mais incómodas para a sua acção enquanto legisladores? Sobre a lei 9/2020, não tenhamos ilusões, muito há a dizer. Desde logo porque é a mais ampla manifestação do direito de graça desde a reforma penal de 2007, uma boa parte dela orientada para a gestão do lotado sistema prisional.Com os resultados desastrosos de reincidências que vimos no trágico verão de 2008. Lembro-me bem e raramente esqueço a demagogia política. Muito menos o que aprendi com os meus professores, nas poucas aulas a que fui, em particular com Jorge Figueiredo Dias, que toda a vida nos alertou para os riscos de transformar o direito de graça num instrumento de gestão do sobrelotado sistema prisional. Sabemos que é mais barato para os cofres do Estado mas raramente é bom para os cidadãos.