Quando não se pode confiar na lei, quando ela não é previsível, a democracia vacila num dos seus pilares, a segurança jurídica que deve acompanhar sempre o poder judicial. É o que está a acontecer com a lei dos metadados, mas não só. Quanto aos metadados, que não subsistam dúvidas: eles são essenciais à investigação criminal, numa latitude que vai da corrupção aos raptos e a outros crimes violentos. São decisivos também numa perspetiva de evitar a consumação dos atos de violência.As atuais restrições acentuam a desigualdade de armas entre as polícias, pilares de um Estado de direito democrático, e os criminosos, que não conhecem travões. Por isso, a PJ faz muito bem em mobilizar as polícias de toda a Europa para uma reunião, em Lisboa, que vai dar um sinal sério em busca de uma solução mais equilibrada. Por outro lado, aumentam as sombras, vindas também do Tribunal Constitucional, sobre os processos da Autoridade da Concorrência, em matéria de autorização judicial para a realização de buscas.