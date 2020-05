O duplo vírus

A diretora-geral de Saúde fez ontem o discurso certo sobre a nossa relação com a Covid-19. Temos de nos habituar a ele, com os devidos cuidados, nunca facilitando na frente da vigilância sanitária básica e na regra de distanciamento social. Mas temos de saber viver com ele, mesmo sem vacina ou medicamentos eficazes.Numa semana em que vamos dar passos muito importantes é preciso ter a consciência de que depende de nós, de todos e de cada um, o sucesso da reativação de mais um motor importante da economia e da vida social, o dos restaurantes. Depende da nossa responsabilidade e civismo o combate ao medo e a medidas mais duras em matéria de liberdades individuais.Só assim poderemos ir evitando que esta crise sanitária se transforme num verdadeiro vírus social e económico, que pode ter consequências assustadoras, de desemprego e pobreza, no dia em que terminarem as moratórias de crédito e o layoff.António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa sabem isso como ninguém. Sabem que a nossa economia não aguenta muito mais tempo o efeito devastador do combate à pandemia pelo confinamento e pelo estado de emergência. Por isso, é essencial que saibamos aguentar a pressão dos tempos. Que saibamos ir aos restaurantes ou, em breve, à praia, sem nos transformarmos em pasto para dois vírus: o da Covid-19 e o económico e social que espreita no horizonte.