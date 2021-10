Um acórdão da Relação de Lisboa não demoliu apenas uma decisão do juiz Ivo Rosa, relacionada com a investigação à máquina de corrupção internacional que foi a Odebrecht, empresa de construção brasileira com forte presença em Portugal nas últimas três décadas.O dito acórdão veio dizer, por outras palavras, que Ivo Rosa tem uma visão arbitrária da sua função, despreza a legalidade e as regras de competência e hierarquia dos tribunais. Que despreza também as regras básicas da certeza e segurança jurídica.