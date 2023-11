Fez ontem 28 anos que o antigo primeiro-ministro de Israel Yitzhak Rabin foi assassinado por um extremista judeu numa manifestação em Telavive. O homem, condenado a prisão perpétua, era um opositor às negociações entre israelitas e palestinianos que levariam aos acordos de Oslo. A data é particularmente relevante no atual momento de barbárie entre a extrema-direita judaica no poder e os radicais do Hamas que mandam na Faixa de Gaza.









Ao contrário do sonho de Rabin – amparado pelo seu rival político Shimon Peres e pelo líder da OLP, Yasser Arafat –, Benjamin Netanyahu e a coligação que o sustenta acreditam que só a exterminação dos radicais do Hamas garantirá a segurança de Israel. Nada mais falso. O Hamas não é só um sanguinário grupo terrorista que defende o extermínio judaico. É quem garante a assistência médica e alimentar em Gaza e é por isso que tem apoio popular. Tentar aniquilar militarmente o Hamas é uma miragem que só vai causar mais vítimas civis e enfurecer os ocidentais indignados pela destruição de Gaza, mas que esquecem os reféns israelitas (crianças incluídas) ainda nos túneis dos radicais palestinianos. Ao prosseguir com os ataques a Gaza, Israel só está adubar as raízes que fortificarão o Hamas e a enfraquecer os palestinianos moderados, por exemplo na Cisjordânia, nos quais acreditava Rabin. E a adiar a morte política de Netanyahu.