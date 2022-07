O debate sobre o estado da Nação é um excelente ponto de partida para lançar as pontes do futuro: na saúde, na justiça, na educação, no ordenamento do território, no emprego, na segurança, na política fiscal.Convinha, por isso, que os protagonistas não perdessem muito tempo em diagnósticos, críticas, lamentos e ataques pessoais - que é o que normalmente acontece. Os portugueses, independentemente da cor política, exigem respostas, que não se resolvem com discussões acaloradas e inúteis, com promessas ou propostas irrealistas.Até porque todos estão de acordo no essencial: é possível fazer mais e melhor e, em muitos casos, com os mesmos recursos; é possível dotar o País de condições que o libertem da penosa subsidiodependência europeia, levando por diante as reformas estruturais que têm ficado sistematicamente na gaveta; é possível viver melhor, aliviando a carga fiscal de empresas e contribuintes, e tornando mais eficazes os serviços públicos.Infelizmente, a esperança num debate profícuo é zero. O mais certo é chegar-se ao fim das três ou quatro horas de discussão com uma mão-cheia de nada. O costume.