A ingenuidade de alguns dos nossos deputados é espantosa. A socialista Jamila Madeira, nascida e criada dentro do PS, toda a vida a saltitar entre cargos políticos, não terá tido consciência da ilicitude em que se encontrou ao longo de quase um ano, acumulando o lugar de deputada com o de consultora na REN, em que recebia generosa remuneração.Os políticos, afinal, adoram rever-se na construção de verdades formais, com pareceres ou, como disse Jamila, declarando no registo de interesses, em nome da transparência, imagine-se. Este tipo de comportamento ‘distraído’ não retira a dimensão negativa do resultado. Sejamos claros: Jamila quis acumular o salário de deputada com um ‘tacho’ na REN e aguentou até poder.Deve ser rejeitado nos partidos, em que seria bom que se lembrassem deste tipo de situações de cada vez que gritam contra o populismo dos outros.