O Estado e a Igreja

Nestes dias em que tanto se tem falado da Constituição da República – e do seu mais recente guardador, Augusto Santos Silva – talvez seja útil recordar o que diz a lei fundamental sobre crenças e fé: "As igrejas e outras comunidades religiosas estão separadas do Estado e são livres na sua organização e no exercício das suas funções e do culto."Vem este lembrete a propósito da polémica sobre as contas da Jornada Mundial da Juventude, uma espécie de ‘Coachella’ de jovens católicos bem comportados, que trará a Lisboa o Papa Francisco e que vai custar uns módicos 90 milhões de euros.Deste bolo, Carlos Moedas já anunciou que a autarquia lisboeta só está disponível para contribuir, no máximo, com 35 milhões de euros e atirou a bola para o campo do Governo que, diz, "tem que ser parte da solução."De um Governo espera-se que honre compromissos que possa ter assumido, mas é da mais elementar transparência revelar quanto é que isso vai custar. Porque uma coisa é o bom senso com que um Estado laicista se relaciona com a Igreja Católica – ou outros cultos – e outra é financiar atividades ecuménicas.