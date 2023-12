O Estado é ‘Cosa Nostra’

O espetáculo da casta permanece imparável. Depois de Correia de Campos, com o seu assessor só para as cunhas, de Eduardo Barroso, que metia os familiares dos seus colegas à frente nas listas de espera para cirurgias no SNS, aparece agora Francisco Ramos a brindar-nos com a sua eloquência. Antes de qualquer outra consideração, deixemos aqui uma felicitação ao dito Ramos: regressou-lhe a clarividência, a lucidez, a lógica de raciocínio que tanto lhe faltou quando era o chefe da administração das vacinas Covid. Aliás, percebemos agora, com toda a clareza, limpinho, limpinho, porque é que as primeiras vacinas administradas foram aquele festival de cunhas, que abriu alas e tapete vermelho à disciplina organizativa do almirante Gouveia e Melo. Como disse Ramos, ex-secretário de Estado da Saúde, à TVI, em defesa quase lacrimejante do amigo e, eventualmente, irmão de convicções sobre o sentido da vida e do universo, Lacerda Sales, o que ali se passou foi uma cunha. Uma espécie de cunha compreensível, tratando-se de crianças e de um delicado caso clínico, obviamente, mas uma cunha. Mais: o caso foi apadrinhado por alguém, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, que "não é uma pessoa qualquer". Da minha parte, que sou uma pessoa qualquer, captei a mensagem. O Estado não é de todos. É uma ‘Cosa Nostra’, mas é deles, os ‘boss’ da coisa. Nada mais natural, ao fim de 50 anos de democracia.

