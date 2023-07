O excesso da caça à multa

Num país de grande incivilidade rodoviária é difícil debater o excesso da repressão dos condutores por via de um regime de contraordenações, sustentado essencialmente pela proliferação de radares.Os números são avassaladores: 342 mil multas por excesso de velocidade em apenas seis meses, com mais de metade concentradas em Lisboa, exprimem uma realidade própria de uma guerra civil no asfalto. Quem anda nas ruas todos os dias percebe que os condutores portugueses estão tragicamente longe de um padrão de urbanidade. Uma grande parte não respeita ninguém. Não olha a passadeiras, bloqueia vias, faz das manobras perigosas a regra de uma condução desprezível.Mesmo assim, e porque esta é uma realidade dominante, devemos exigir mais racionalidade na prevenção e repressão. Não faz sentido que prevaleça apenas uma lógica da caça à multa, através dos radares.Não devemos deixar de exigir que estes sejam colocados onde podem ser verdadeiramente eficazes e ajudem a salvar vidas, não apenas onde ajudam a enriquecer os cofres do Estado, que é o que acontece em Lisboa.A caça à multa não pode ser a alavanca de política de prevenção rodoviária. As vítimas do asfalto merecem muito mais.