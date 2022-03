O Exército invisível de Putin

Vladimir Putin nega que as tropas russas tivessem bombardeado Kiev e outras cidades ucranianas e desmente que militares de Moscovo sejam responsáveis pelo ataque à Central Nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa. Não se pense, contudo, que Putin está em inconsciente estado de negação.O oligarca russo recorre há muito a um ‘Exército’ de mercenários que cumpre os desígnios de Moscovo sem que Putin suje as mãos porque oficialmente não existe. Apesar de serem empresas russas e armadas na Rússia, as corporações de mercenários estão registadas noutros países. São uma espécie de máquinas de morte da Rússia com ‘pavilhão’ estrangeiro.Estima-se que Moscovo ‘empregue’ 150 mil militares a soldo. Só veteranos da Legião Estrangeira francesa serão 3500 mercenários. São homens sem escrúpulos que já serviram na ex-Jugoslávia a apoiar sérvios, na Transnístria, Nagorno-Karabakh, Geórgia, Crimeia, Síria e agora Ucrânia. O negócio dos mercenários movimenta anualmente mais de 200 mil milhões de euros. Mas não sejamos ingénuos: a Rússia detém apenas 5% do bolo deste ignóbil negócio.