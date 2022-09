Isabel II reinou durante 70 anos sobre os vastos territórios da Commonwealth, quase tanto como os 73 que o seu filho e sucessor Carlos tem de vida. Lidou com 15 primeiros-ministros britânicos e conviveu com líderes do Mundo inteiro de várias gerações.Sucedeu muito nova ao seu pai, em 1952, mas foi logo ganhando o respeito dos líderes políticos bem como a simpatia popular. Isabel II foi testemunha de 70 anos da história do Mundo que estão entre os mais ricos e fascinantes de sempre.A morte de Isabel II representa, afinal, o fim de uma era, de previsibilidade e segurança na gestão dos assuntos da família, sobrando a dúvida sobre se Carlos III será capaz de conduzir a nau com igual capacidade.