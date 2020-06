O Governo corrige a rota

O combate à pandemia segue o método da tentativa e erro. Isso está a revelar-se uma prática gravosa para o País, e nalguns casos sem qualquer atenuante. Apesar dos múltiplos alertas, os abusos que se multiplicaram depois do confinamento foram censurados apenas no plano da ética e do dever moral. Esta reação Covid-soft abriu o flanco a todo o tipo de comportamentos de risco.Só agora, mais de um mês depois, o tiro é corrigido com recurso a uma estratégia necessariamente mais musculada, que passa por contraordenações pesadas. Quanto mais rápida e generalizada for a sua aplicação no terreno mais eficaz se irá revelar na dissuasão de festas ilegais, ajuntamentos e recusas de utilização de máscaras em locais fechados, por exemplo.O tempo que se perdeu desgastou a imagem que Portugal tinha construído. Por isso, seria bom que outros alertas relevantes não fossem, desta vez, ignorados.Os transportes continuam cheios. Os aeroportos continuam sem controlo eficaz. Há manifestações e eventos públicos que simplesmente não deviam acontecer.