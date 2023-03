O fim da coligação governamental nos Açores, para lá da influência de algum localismo e de uma pequena feira de vaidades, comporta algumas lições importantes para o universo da direita. A primeira e mais importante: falta-lhe um líder agregador.Falta alguém que tenha um programa político arrojado, que tenha autoridade política e seja liderante. Falta alguém capaz de falar para as várias direitas, da que se alberga no PSD até aos liberais e democratas-cristãos. Só com alguém capaz de agregar eleitores destas proveniências, que não prescinda também da capacidade de falar para o centro, é que poderá federar a direita em termos que a dispense de ter de negociar com o Chega para chegar ao poder.