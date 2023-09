O Serviço de Segurança da Ucrânia revelou ontem na rede social Telegram a notícia – e muitas imagens – da detenção de Ihor Kolomoisky, um magnata que a ‘Forbes’ diz ser detentor de uma fortuna próxima dos mil milhões de euros. Destes, diz a Justiça ucraniana, uma parte foi branqueada e o oligarca é ainda suspeito de fraude. Está em prisão preventiva. Kolomoisky não é um oligarca qualquer. Antes de Volodymyr Zelensky chegar ao poder, detinha o canal de TV onde o agora Presidente ucraniano apresentava um programa humorístico no qual satirizava a Presidência da República. Quando Zelensky avançou para o cargo que ridicularizou, fê-lo com o apoio e o dinheiro de Kolomoisky, que agora as autoridades dizem ser sujo. É só mais um caso de corrupção a manchar o poder ucraniano. O apoio internacional ao esforço de guerra tem um preço que a Ucrânia tem sido obrigada a pagar com o combate aos corruptos. Ainda esta semana foi revelado o caso das falsas juntas médicas para forjar, a troco de 14 mil euros, atestados de incapacidade para o alistamento nas forças armadas. E o ministro da Defesa de Zelensky não resistiu à suspeita de comprar uniformes para as tropas a preços inflacionados e acabou demitido também ontem. Numa altura em que a Ucrânia avança no campo de batalha, Zelensky não podia ter piores inimigos que os amigos que minam por dentro a sua administração.