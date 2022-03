O jogo chinês

A China tem aproveitado a guerra para testar o pulso ao Ocidente. Vai jogando as suas peças com o seu tempo, as suas sombras e espelhos, a sua liturgia do poder. Salomónica, joga na abstenção no palco do Conselho de Segurança. Aliada da Rússia, recusa usar os termos ‘guerra’ ou ‘invasão’, ficando-se pela ‘situação’ ou, no máximo, chama-lhe ‘conflito’. No plano interno, controla a informação sobre a guerra. Na frente externa, a sua diplomacia reproduz alguns dos argumentos de Putin para construir a mistificação de que este só está a acudir aos russos perseguidos em território ucraniano. China e Rússia têm uma forte conta-corrente comercial e a geografia obriga-os a uma relação intensa, que já foi crítica mas tem sido de proximidade na última década e meia. Percebe-se, pois, que a China apoie o seu vizinho russo mas para manter a paz na Europa e no Mundo só há duas soluções: ou a China ajuda a travar Putin, empenhando-se a sério numa solução diplomática, procurando afirmar-se como uma ponte criativa entre os dois mundos, ou o Ocidente terá de equacionar formas de reação contra a China, sob a forma de sanções comerciais. Cenário que, evidentemente, ninguém quererá.

Ver comentários